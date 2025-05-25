Євркомісарка на тлі нічної атаки РФ заявила про "стратегічну необхідність" вступу України в ЄС

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос виступила із заявою у відповідь на чергову ескалацію російської агресії проти України.

Про це Кос написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, останні атаки РФ, зокрема одна з найкривавіших, що сталася минулої ночі, викликають серйозне занепокоєння у Європейському Союзі.

"Ескалація атак проти України в останні дні викликає занепокоєння: минулої ночі відбулася одна з найкривавіших. У міру того, як Росія посилює свою жорстокість, ми маємо посилити нашу підтримку", – наголосила Кос.

Вона також підкреслила, що шлях України до членства в Європейському Союзі – це нагальна стратегічна потреба.

"Шлях України до ЄС – це не віддалена мета, а стратегічна необхідність. Ми маємо діяти відповідно", – заявила єврокомісарка.

Ці слова пролунали на тлі активних дискусій у Брюсселі щодо подальших кроків у процесі євроінтеграції України, які блокує Угорщина.

Як повідомляла "ЄП", Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини – перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.

Детально читайте у статті: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.