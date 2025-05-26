Саммит лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на июнь в Гааге, пройдет в редкостно сокращенном формате.

Об этом стало известно Radio Free Europe/Radio Liberty, пишет "Европейская правда".

Как говорится в публикации, саммит в Гааге станет, возможно, самым деликатным за последние годы – и первым настоящим испытанием для Марка Рютте на посту генерального секретаря.

По словам представителей НАТО, Рютте понадобятся все его дипломатические навыки, чтобы обеспечить успех саммита. А под успехом они подразумевают удовлетворение президента США Дональда Трампа.

"Их кошмарный сценарий – бурный саммит НАТО 2018 года в Брюсселе во время первого срока Трампа, когда видео напряженного спора с тогдашним генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом определило тон всего заседания. Позже в тот же день Трамп пригрозил полностью вывести США из военной организации", – напоминает автор материала Рикард Джозвяк.

Чтобы не создавать слишком много поводов для конфликтов между членами Альянса, саммит сократили с трех дней до двух. Программа еще не утверждена, но, вероятно, в первый день состоится официальный ужин, а во второй – две рабочие сессии: одна посвящена расходам на оборону, а другая – вопросам развития оборонной промышленности.

Поскольку несколько европейских союзников заинтересованы в закупке японской и южнокорейской оборонной продукции, вероятно, что на последней сессии будут присутствовать четыре "индо-тихоокеанских партнера" НАТО – Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

Президент Украины Владимир Зеленский был почетным гостем на предыдущих саммитах НАТО. Пока нет подтверждения его приглашения, но большинство представителей НАТО считают, что он все-таки приедет.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна недавно отметил, что отказ Зеленского в визите будет "серьезной стратегической ошибкой", поскольку это будет единственной темой, о которой будут писать СМИ после встречи.

Если украинский лидер приедет, то, вероятно, для него не будет организовано отдельное заседание Совета Украина-НАТО, как это было во время двух предыдущих саммитов.

Также стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита – вероятно, без упоминания Украины.

На саммите в Гааге лидеры стран-членов НАТО, как ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на связанные с обороной цели.