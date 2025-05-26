Итоговое коммюнике саммита стран НАТО, который пройдет в июне в Гааге, значительно сократят – при этом документ может не содержать упоминаний ни о России, ни об Украине.

Об этом стало известно Radio Free Europe/Radio Liberty, пишет "Европейская правда".

Июньский саммит НАТО пытаются организовать так, чтобы получить одобрение президента США Дональда Трампа и избежать масштабных конфликтов по примеру саммита 2018 года в Брюсселе. Поэтому, согласно сообщению RFE/RL, в рамках этих усилий окончательное коммюнике гаагского саммита будет значительно сокращено.

По словам представителей НАТО, цель состоит в том, чтобы окончательный документ состоял лишь из трех-четырех абзацев, что резко контрастирует с последними саммитами.

Например, вашингтонская декларация 2024 года состояла из 40 абзацев, а коммюнике в Вильнюсе, одобренное в 2023 году, насчитывало аж 90 абзацев и охватывало широкий круг вопросов.

Кроме того, нынешний текст может не содержать ни одного прямого упоминания о России, а возможно, даже и об Украине. Это сделает встречу в Гааге очень отличающейся от последних саммитов.

Как в Вашингтоне, так и в Вильнюсе Украина доминировала в повестке дня саммитов. На них также шли жаркие дебаты о том, предложить ли стране членство в Альянсе и как определить ее будущий путь к вступлению.

Впрочем, по словам одного европейского чиновника, поскольку Дональд Трамп исключает возможность быстрого вступления Украины в НАТО, возможно, лучше вообще не упоминать Украину в декларации – по крайней мере на данный момент.

Любая попытка договориться о формулировке может привести к более слабому заявлению, чем то, что было принято в Вашингтоне в 2024 году, где НАТО по крайней мере обязался продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

На саммите в Гааге лидеры стран-членов НАТО, как ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на связанные с обороной цели.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены Альянса не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.