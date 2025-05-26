СМИ: кандидат в президенты Польши организовывал проституток для гостей отеля, где работал

Польское издание Onet утверждает, что поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий во времена работы охранником отеля помогал гостям заказывать проституток; он в ответ обещает иск против журналистов.

Как сообщает "Европейская правда", такая публикация появилась на Onet 26 мая – за неделю до решающего второго тура президентских выборов.

Журналисты Onet утверждают, что нашли свидетелей того, что во времена работы охранником элитного отеля в городе Сопот Навроцкий был привлечен к приглашению проституток для гостей заведения. Историю называют одним из самых распространенных слухов вокруг Навроцкого, что время от времени звучали в соцсетях от противников кандидата и партии "Право и справедливость".

В последние недели об этом вспомнил даже премьер Польши Дональд Туск: первый раз – обращаясь к лидеру "ПиС" Ярославу Качиньскому со словами о том, что тот "знал все" о тайнах Навроцкого; второй – в речи в Сейме 20 мая.

Свой материал журналисты называют результатом разговоров с десятками лиц, которые знали Кароля Навроцкого в те времена – тогдашними работниками полиции и лицами, причастными к криминальному миру, которые в конце концов связали их с двумя ключевыми свидетелями.

Имена этих собеседников – тогдашних коллег и друзей Навроцкого по охране в Grand Hotel – не раскрывают для их безопасности, однако говорят, что те готовы повторить свои утверждения перед судом.

Один из собеседников рассказывает, что как-то во время вечерней смены Кароль спросил, хотел бы тот заработать немного дополнительных денег – поскольку он и еще некоторые охранники подрабатывают тем, что приводят проституток для гостей отеля.

"Моя роль была в том, чтобы сообщить Каролю или N [имя другого коллеги], спрашивал ли у меня гость, где можно заказать "девочек", – цитируют его в материале. Товарищ должен был получать за это финансовую благодарность.

Второй рассказал, что как-то сам был свидетелем того, как Кароль заводит в отель проститутку и ее "охранника" и они все вместе поднимаются куда-то на этаж к гостю.

Гостям якобы предлагали секс-работниц с эскортных сайтов, непосредственно через охранников вблизи рецепции, а дальше Навроцкий или "кто-то из его людей" звонил координатору, который приезжал с выбранными женщинами в отель.

Собеседники предоставили журналистам контакты и других охранников отеля, в том числе якобы и тех, что вместе с Навроцким занимались приглашением проституток для гостей, однако ни один не захотел давать комментариев.

Через час после публикации статьи Кароль Навроцкий назвал ее "набором лжи и ненависти" и заявил, что будет судиться против Onet.

"Медиакиллеры от Туска и Тшасковского не отберут нашу победу", – заявил он.

Dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę. Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Medialni pomocnicy Tuska i… – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 26, 2025

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

Один из последних опросов перед вторым туром президентских выборов в Польше показал минимальное преимущество кандидата правящей "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

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