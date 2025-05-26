ЗМІ: кандидат у президенти Польщі організовував повій для гостей готелю, де працював

Польське видання Onet стверджує, що підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький у часи роботи охоронцем готелю допомагав гостям замовляти секс-працівниць; він у відповідь обіцяє позов проти журналістів.

Як повідомляє "Європейська правда", така публікація з’явилась на Onet 26 травня – за тиждень до вирішального другого туру президентських виборів.

Журналісти Onet стверджують, що знайшли свідків того, що у часи роботи охоронцем елітного готелю в місті Сопот Навроцький був залучений до запрошення секс-працівниць для гостей закладу. Історію називають однією з найбільш поширених чуток довкола Навроцького, що час від часу лунала у соцмережах від противників кандидата і партії "Право і справедливість".

Останніми тижнями про це згадав навіть прем’єр Польщі Дональд Туск: перший раз – звертаючись до лідера "ПіС" Ярослава Качинського зі словами про те, що той "знав усе" про таємниці Навроцького; другий – у промові в Сеймі 20 травня.

Свій матеріал журналісти називають результатом розмов з десятками осіб, які знали Кароля Навроцького у ті часи – тодішніми працівниками поліції й особами, дотичними до кримінального світу, які врешті сконтактували їх з двома ключовими свідками.

Імена цих співрозмовників – тодішніх колег і друзів Навроцького з охорони у Grand Hotel – не розкривають задля їхньої безпеки, проте кажуть, що ті готові повторити свої твердження перед судом.

Один зі співрозмовників розповідає, що якось під час вечірньої зміни Кароль спитав, чи хотів би той заробити трохи додаткових грошей – оскільки він та ще деякі охоронці підзаробляють тим, що приводять секс-працівниць для гостей готелю.

"Моя роль була у тому, щоб повідомити Кароля чи N [ім’я іншого колеги], чи гість запитував у мене, де можна замовити дівчат", – цитують його у матеріалі. Товариш мав отримувати за це фінансову подяку.

Другий розповів, що якось сам був свідком того, як Кароль заводить у готель секс-працівницю і її "охоронця" і вони всі разом піднімаються кудись на поверх до гостя.

Гостям нібито пропонували секс-працівниць із ескортних сайтів, безпосередньо через охоронців поблизу рецепції, а далі Навроцький чи "хтось із його людей" телефонував координатору, який приїздив з обраними жінками до готелю.

Співрозмовники надали журналістам контакти й інших охоронців готелю, у тому числі нібито й тих, що разом з Навроцьким займалися запрошенням секс-працівниць для гостей, проте жоден не захотів давати коментарів.

За годину після публікації статті Кароль Навроцький назвав її "набором брехні й ненависті" та заявив, що позиватиметься проти Onet.

"Медіакілери від Туска й Тшасковського не відберуть нашу перемогу", – заявив він.

Dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę. Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Medialni pomocnicy Tuska i… – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 26, 2025

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

Одне з останніх опитувань перед другим туром президентських виборів у Польщі показало мінімальну перевагу кандидата керівної "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.

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