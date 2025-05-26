Опрос выявил минимальное преимущество одного из кандидатов перед выборами в Польше

Один из последних опросов перед вторым туром президентских выборов в Польше показал минимальное преимущество кандидата правящей "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

Речь идет об опросе IBRIS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Во втором туре президентских выборов поддержка Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого распределяется почти равномерно, с небольшим опережением кандидата от партии "Гражданская коалиция" – менее чем на один процентный пункт.

Опрос, проведенный после пятничных теледебатов и субботней встречи Рафала Тшасковского и Славомира Менцена, спрашивал: "За какого кандидата вы проголосуете во втором туре президентских выборов?".

За Рафала Тшасковского проголосовали бы 45,7% опрошенных, а за Кароля Навроцкого – 44,9%. Ответ "не знаю/трудно сказать" дали 7,8% респондентов, а 1,6% вообще отказались отвечать.

Опрос также спрашивал поляков, намерены ли они принять участие во втором туре выборов в это воскресенье. "Однозначно да" ответили 66,2% респондентов, "скорее да" – 8,5% опрошенных. 3,2% респондентов ответили "скорее нет", ответ "точно нет" указали 15,6% опрошенных. Не определились с ответом 6,5% респондентов.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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