СМИ: США и ЕС больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению от санкций против России

Немецкие СМИ сообщили о крахе сотрудничества между ЕС и США в сфере совместной борьбы против уклонения России от санкций.

Об этом написали Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR со ссылкой на внутренний отчет МИД Германии, передает "Европейская правда".

Вывод о крахе сотрудничества содержится во внутреннем отчете Федерального министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, руководитель санкционной политики ЕС Дэвид О'Салливан сетует на полный развал трансатлантической координации по уклонению от санкций.

Как следствие, "больше нет совместной информационно-пропагандистской работы". Сотрудничество G7 также "потеряло импульс" в этом плане.

Как в таких условиях европейцы и американцы намерены договариваться об очередном пакете санкций, остается загадкой. Тем более, что есть эксперты, которые считают, что Трамп хотел бы рано или поздно снова вести бизнес с Россией.

Депутат Европарламента от "Зеленых" Сергей Лагодинский предупреждает о последствиях снижения трансатлантической координации для политики безопасности.

"Проблема в том, что США де-факто были движущей силой режима санкций. Если администрация Трампа будет стремиться к нормализации отношений с Россией, это будет означать конец глобального режима санкций", – сказал он в интервью Süddeutsche Zeitung.

Единственный положительный момент встречи в Брюсселе: торговые ограничения против Москвы, похоже, начинают давать эффект. Согласно отчету, и О'Салливан, и директор Координационного офиса ЕС по вопросам разведки Даниэль Маркич подчеркнули, что санкции оказывают значительное влияние на российскую экономику.

ЕС также достиг определенного успеха в экспорте товаров, связанных с войной, через третьи страны, в частности Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. Однако поставки через Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию продолжают создавать проблемы. Китай и Гонконг остаются основными транзитными пунктами для обхода санкций.

Согласно конфиденциальному документу, О'Салливан пожаловался на встрече в Брюсселе, что Китайская Народная Республика "ответственна за примерно 80 процентов уклонений", но продолжает это отрицать. Однако он добавил, что компании ЕС также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией, что значительно ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами.

На встрече О'Салливан смог сообщить о первых успехах в борьбе с "теневым флотом" России. Несколько государств, в которых зарегистрированы эти танкеры и грузовые суда, на самом деле принадлежащие России, отозвали свои флаги по инициативе ЕС.

Тем не менее О'Салливан призвал страны-члены ЕС принять "решительные меры против всего теневого флота". Среди прочего, согласно внутреннему отчету, он предложил рассмотреть меры против портов, которые часто посещают эти суда, таких как Турция, Индия и Малайзия.

Следующие санкции ЕС, согласно документу МИД, скорее всего, будут направлены против российского энергетического и банковского секторов. Только Венгрия отвергает эти меры, в очередной раз демонстрируя "неготовность к компромиссам". Пойдет ли на сотрудничество правительство США, также вызывает сомнения, учитывая опыт последних нескольких недель.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Финский премьер-министр Петтери Орпо считает, что международное сообщество должно оказать давление на лидера России Владимира Путина, чтобы он начал переговоры о прекращении огня в Украине.