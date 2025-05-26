Премʼєр Фінляндії розповів, що треба робити, аби наблизити переговори про мир в Україні

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо вважає, що міжнародна спільнота повинна чинити тиск на лідера Росії Владіміра Путіна, аби він розпочав переговори про припинення вогню в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі AFP.

На думку Орпо, "без сили Путін не буде намагатися знайти вирішення" своєї війни проти Україні.

"Ось чому нам потрібно більше тиску", – додав він.

Премʼєр Фінляндії сказав, що міжнародне співтовариство має посилити "санкції, військову допомогу Україні, більше військової допомоги, політичну підтримку, все, що ми можемо".

Заява Орпо пролунала на полях зустрічі прем'єр-міністрів країн Північної Європи у Фінляндії, де зокрема обговорювали й підтримку України.

На цій же зустрічі прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що нещодавні російські атаки на Україну доводять, що Москва не зацікавлена в мирі.

Перед цим президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.