Вице-канцлер Германии отрицает изменение курса по дальности ударов для Украины

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NTV.

Клингбайль, который принадлежит к партии социал-демократов, отрицает, что якобы произошло изменение курса по ограничению дальности поставленного из Германии оружия в Украину.

"Что касается дальности, то я хочу еще сказать, что нет никаких новых договоренностей, которые выходят за пределы того, что делало предыдущее правительство", – сказал политик в ответ на вопрос во время пресс-конференции в Берлине.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц, также представитель социал-демократов, выступал против того, чтобы Украина могла наносить дальнобойные удары по территории России.

Действующий канцлер Фридрих Мерц, лидер консервативной партии ХДС, 26 мая заявил, что"больше нет никаких ограничений дальности для оружия, поставляемого в Украину, ни от британцев, ни от французов, ни от нас, ни от американцев".

Однако не понятно, являются ли заявления Мерца новой информацией или он имеет в виду уже известные с прошлой осени случаи применения западных ракет по российской территории.

По словам Мерца, отмена ограничений на дальность оружия была предметом его переговоров с главой Франции Эмманюэлем Макроном и главой правительства Польши Дональдом Туском во время совместного визита в Киев две недели назад.

В прошлом Мерц высказывался за поставки крылатых ракет Taurus в Украину, но со времени прихода к власти в начале мая он не сделал никаких комментариев относительно вероятных поставок этих ракет Киеву.

В то же время правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.