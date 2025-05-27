Віцеканцлер Німеччини заперечив зміну курсу щодо дальності ударів для України

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NTV.

Клінгбайль, який належить до партії соціал-демократів, заперечив, що нібито відбулася зміна курсу щодо обмеження дальності поставленої з Німеччини зброї до України.

"Що стосується дальності, то я хочу ще сказати, що немає ніяких нових домовленостей, які виходять за межі того, що робив попередній уряд", – сказав політик у відповідь на запитання під час пресконференції в Берліні.

Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц, також представник соціал-демократів, виступав проти того, щоб Україна могла завдавати далекобійні удари по території Росії.

Чинний канцлер Фрідріх Мерц, лідер консервативної партії ХДС, 26 травня заявив, що "більше немає жодних обмежень дальності для зброї, що постачається в Україну, ні від британців, ні від французів, ні від нас, ні від американців".

Однак не зрозуміло, чи є заяви Мерца новою інформацією, чи він має на увазі вже відомі з минулої осені випадки застосування західних ракет по російській території.

За словами Мерца, скасування обмежень на дальність зброї було предметом його переговорів з главою Франції Емманюелем Макроном і главою уряду Польщі Дональдом Туском під час спільного візиту до Києва два тижні тому.

У минулому Мерц висловлювався за поставки крилатих ракет Taurus до України, але з часу приходу до влади на початку травня він не зробив жодних коментарів щодо ймовірних постачань цих ракет Києву.

Водночас уряд Мерца вирішив обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Україні.