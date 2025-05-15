Мерц объяснил, почему больше публично не говорит о Taurus для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал свою нынешнюю позицию относительно возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом немецкий канцлер заявил в интервью Zeit, сообщает "Европейская правда".

Мерцу напомнили, что находясь в оппозиции, он угрожал хозяину Кремля Владимиру Путину поставками ракет Украине, если тот не прекратит удары по гражданским объектам.

Также ему напомнили о критике тогдашнего канцлера Олафа Шольца с его стороны относительно отказа предоставить Украине Taurus.

На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения".

"Речь идет не о том, что мы больше не хотим информировать немецкую общественность. Наоборот, эти дискуссии играют на руку Путину и дают ему ценную информацию. Мы сдержим свои обещания и предоставим необходимую военную поддержку", – отметил он.

Мерц добавил, что правительство Шольца "заставило нас" вести дискуссию о Taurus для Украины, поскольку само публично об этом говорило.

"Мы этого не будем делать", – добавил канцлер.

Мерц заявил, что под его руководством дебаты о поставках оружия, калибры, системы вооружений будут изъяты из поля зрения общественности.

Впоследствии в немецком правительстве добавили, что это будет касаться и потенциальных поставок Taurus.