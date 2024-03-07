Два порносайта судятся с ЕС из-за новых правил регулирования контента

Порносайты Pornhub и Xvideos подали в Суд Европейского Союза, оспаривая новые правила ЕС о модерировании онлайн-контента на платформах с большим охватом, предусмотренные Актом о цифровых услугах (DSA).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Pornhub оспаривает статус "очень большой онлайн-платформы", который предусматривает дополнительные ограничения по регулированию контента, и вместе с Xvideos хочет приостановить действие правила, которое требует создания детальной публичной библиотеки рекламы, размещаемой на платформах.

Также иск в ЕС подал другой порносайт – Stripchat, но неизвестно, какой именно закон ЕС компания оспаривает.

В декабре 2023 года Европейская комиссия определила эти три порносайта как "очень крупные онлайн-платформы" в соответствии с Актом о цифровых услугах – потому что их ежемесячно в среднем посещают более 45 миллионов жителей ЕС.

На такие платформы накладываются дополнительные обязательства по борьбе с незаконным и вредоносным контентом, в частности потенциальное внедрение механизмов блокировки доступа несовершеннолетних к своему сайту.

Порносайты также должны до 20 апреля предоставить детальные планы относительно того, как они ограничивают основные риски, такие как насилие над женщинами и защита несовершеннолетних. Нарушение нового закона может привести к штрафам в размере до 6% от мирового оборота компании.

Акт о цифровых услугах, вводящий новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей, вступил в силу осенью 2023 года.