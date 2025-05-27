Король Великобритании выступил на открытии нового созыва канадского парламента

Британский король Чарльз III, выступая на открытии канадского парламента во время символического визита в поддержку Канады на фоне резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа, во вторник, 27 мая, выразил свою любовь к стране, которую назвал "сильной и свободной".

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Чарльз III стал первым британским монархом за почти 70 лет, открывшим сессию канадского парламента.

В речи в Сенате Чарльз упомянул страну, которую канадцы и он "так сильно любят", но не упомянул напрямую Трампа, который ввел пошлины на канадский экспорт и мечтает превратить Канаду в 51-й штат США.

"Действительно, Настоящий Север силен и свободен", – сказал Чарльз, цитируя гимн Канады.

Речь, в которой излагались планы правительства на следующую сессию, в основном была написана сотрудниками премьер-министра Марка Карни, но за слова о любви к Канаде отвечал британский король.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Канаду... немного больше Канады проникает в мою кровь – а оттуда прямо в мое сердце", – сказал он.

В речи правительство повторило свою позицию о необходимости нового формата отношений с США и поиска более надежных торговых партнеров.

С момента вступления в должность в январе президент Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это вызвало возмущение канадцев и заставило Британию пытаться балансировать между двумя североамериканскими странами.

Британский король является главой Канады, бывшей британской колонии. В последние месяцы монарх сделал ряд символических жестов, надев канадские медали, посадив клен и назвав себя королем Канады.

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