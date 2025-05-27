Король Британії виступив на відкритті нового скликання канадського парламенту

Британський король Чарльз III, виступаючи на відкритті канадського парламенту під час символічного візиту на підтримку Канади на тлі резонансних заяв американського президента Дональда Трампа, у вівторок, 27 травня, висловив свою любов до країни, яку назвав "сильною і вільною".

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Чарльз III став першим британським монархом за майже 70 років, що відкрив сесію канадського парламенту.

У промові в Сенаті Чарльз згадав країну, яку канадці та він "так сильно люблять", але не згадав напряму Трампа, який запровадив мита на канадський експорт і мріє перетворити Канаду на 51-й штат США.

"Справді, Справжня Північ сильна і вільна", – сказав Чарльз, цитуючи гімн Канади.

Промова, яка викладала плани уряду на наступну сесію, переважно була написана співробітниками прем’єр-міністра Марка Карні, але за слова про любов до Канади відповідав британський король.

"Щоразу, коли я приїжджаю до Канади… трохи більше Канади проникає в мою кров – а звідти прямо в моє серце", – сказав він.

У промові уряд повторив свою позицію про необхідність нового формату відносин із США і пошуку надійніших торгових партнерів.

З моменту вступу на посаду в січні президент Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США. Це викликало обурення канадців і змусило Британію намагатися балансувати між двома північноамериканськими країнами.

Британський король є главою Канади, колишньої британської колонії. В останні місяці монарх зробив низку символічних жестів, одягнувши канадські медалі, посадивши клен і назвавши себе королем Канади.

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