Король Британии принял Трюдо на частной аудиенции

Король Великобритании Чарльз III тепло принял премьер-министра Канады Джастина Трюдо в понедельник, когда они встретились на частной аудиенции в королевской резиденции Сандрингем.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Королевские чиновники не предоставили подробностей о частных переговорах Чарльза и Трюдо, но считается, что они обсуждали угрозы президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом.

Трюдо заявил в воскресенье, что обсудит с Чарльзом, который официально является главой Канады, входящей в Содружество наций бывших британских колоний, важные для канадцев вопросы. Трюдо сказал, что "сейчас для канадцев нет ничего важнее, чем отстаивание нашего суверенитета и нашей независимости как нации".

Короля критиковали в Канаде за то, что он молчал об угрозах Трампа аннексировать страну. Хотя антикоролевское движение в Канаде небольшое, молчание монарха относительно угроз Трампа вызвало дискуссию в последние дни.

Бывший премьер-министр Альберты Джейсон Кенни сказал, что "канадцы разочарованы тем, что король Чарльз не прокомментировал" угрозы Трампа.

"Правительство Канады должно попросить главу государства подчеркнуть канадский суверенитет", – написал Кенни в социальной сети X.

Встреча Трюдо с королем состоялась после того, как Чарльз встретился в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной после того, как Трамп набросился на Зеленского в Овальном кабинете.

На прошлой неделе премьер Британии Кир Стармер пригласил Трампа приехать в Великобританию с государственным визитом, отметив, что это "беспрецедентная" честь, поскольку Трамп уже был удостоен королевского приема королевой Елизаветой II.

Стармер также отверг призывы отменить предложение о государственном визите Трампа после скандала в Белом доме.