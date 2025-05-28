Немецкая подруга Путина призвала к референдуму по Taurus

В свете дебатов о дальнейших поставках оружия в Украину без ограничений дальности Сара Вагенкнехт, председатель ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, призывает к проведению референдума относительно дальнейшего курса федерального правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Поворот канцлера в сфере вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – поразит российские города, это будет равнозначно объявлению войны Москве", – заявила Вагенкнехт.

Она выразила подозрение, что немецкое правительство уже могло поставить крылатые ракеты Украине.

"Сначала федеральное правительство делает поставки вооружений секретными, а затем снимает ограничения на дальность – это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить ракеты Taurus или уже сделало это", – сказала она.

"Такое обращение с немецким населением, которому придется нести последствия, является абсолютно неприемлемым. Необходимо провести референдум относительно политики Германии в Украине, особенно относительно запрета на поставки ракет Taurus", – потребовала Вагенкнехт.

По ее словам, население должно иметь возможность установить границы для федерального правительства в его политике в отношении Украины.

"Не может быть так, чтобы общественность была отстранена, а потом мы вдруг проснулись в условиях ядерной войны", – сказала Вагенкнехт накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в эту среду.

В понедельник, 26 мая, канцлер Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.

Единственное дальнобойное немецкое оружие, которое Украина просит у Германии – это ракеты Taurus.

В прошлом Мерц высказывался за поставки этих ракет в Украину, но со времени прихода к власти в начале мая он не сделал никаких комментариев относительно возможных поставок этих ракет Киеву.

В то же время правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.