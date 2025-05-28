Правительство Чехии обвинило Китай в кибератаке на МИД

Правительство Чехии заявило, что за кибератакой на МИД страны, которая длилась с 2022 года, стоит Китай.

Об этом говорится в заявлении чешского правительства, опубликованном на сайте МИД, передает "Европейская правда".

"По результатам национального процесса атрибуции правительство Чешской Республики определило Китайскую Народную Республику ответственной за злонамеренную киберкампанию, направленную на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чешской Республики", – говорится в заявлении.

Отмечается, что злонамеренная деятельность, которая продолжалась с 2022 года и повлияла на учреждение, определенное как объект критической инфраструктуры Чехии, была осуществлена субъектом кибершпионажа APT31, который публично ассоциируется с Министерством государственной безопасности Китая.

Широкое расследование инцидента, которое позволило с высокой степенью достоверности установить ответственного субъекта, было проведено совместными усилиями Службы информации по вопросам безопасности, Военной разведки, Министерства иностранных дел и информации, а также Национального агентства кибер- и информационной безопасности.

"Правительство Чешской Республики решительно осуждает эту злонамеренную киберкампанию, направленную против ее критической инфраструктуры. Такое поведение подрывает доверие к Китайской Народной Республике и противоречит ее публичным декларациям", – отметили в правительстве Чехии.

Там также заявили, что эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государств в киберпространстве, одобренным всеми членами ООН.

"Мы призываем Китайскую Народную Республику придерживаться этих норм и принципов, воздерживаться от подобных атак и принять все необходимые меры для разрешения этой ситуации", – говорится в заявлении.

ЕС и его государства-члены и члены НАТО выражают солидарность с Чехией в связи с этой кибератакой, заявили в чешском правительстве.

В течение 2024 года в Чехии зафиксировали рекордное количество киберинцидентов, самыми распространенными из них были DDoS-атаки, за большинством из которых стоят русскоязычные хакерские группы.

Напомним, в Британии заявили об усилении враждебной активности в киберпространстве в 2024 году.