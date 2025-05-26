Дуда заступился за кандидата в президенты Польши, который попал в скандал с сутенерством

Польский президент Анджей Дуда поддержал кандидата на свой пост от правой оппозиции Кароля Навроцкого, который, по данным СМИ, был причастен к заказу секс-работниц клиентам отеля, где ранее работал.

Комментарий Дуды распространила пресс-служба канцелярии президента Польши, пишет "Европейская правда".

Ранее в понедельник польский портал Onet заявил, что получил подтверждение, будто бы во время работы охранником элитного отеля в городе Сопот Навроцкий был привлечен к приглашению секс-работниц для гостей заведения.

Дуда сравнил эти сообщения с "отвратительными практиками", мишенью которых был он сам во время предыдущей президентской кампании.

"В предыдущей президентской кампании были СМИ, которые имели наглость намекать, что я был связан с какими-то педофильскими практиками, что было очевидным оскорблением и чем-то совершенно отвратительным", – сказал президент Польши.

Он пожелал Каролю Навроцкому, которого открыто поддержал во втором туре президентских выборов, успехов с иском против Onet.

"Сегодня мы живем в Польше в очень тяжелые времена, к сожалению, и я скажу так, надеюсь, что победит честность, а не цинизм и подлость", – подытожил Дуда.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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