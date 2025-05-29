Посольство опровергло, что программа визита Зеленского в Германию была сокращена

Посольство Украины в Германии опровергло сообщения СМИ о том, что президент Владимир Зеленский якобы отменил участие в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы нового российского наступления.

Об этом говорится в заявлении посольства, сообщает "Европейская правда".

В диппредставительстве подчеркнули, что обнародованная в немецких СМИ версия не соответствует действительности.

"Сообщения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы российского наступления, не соответствуют действительности", – говорится в официальном комментарии посольства.

Ранее издание Spiegel сообщило, что президент Зеленский якобы не сможет принять участие в мероприятии в Аахене 29 мая из-за обострения ситуации на фронте и угрозы масштабной наступательной операции России в Сумской области.

Напомним, в Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клёкнер.

Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.

Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.



