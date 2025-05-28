Spiegel: Зеленский отменил поездку на мероприятие в Германию из-за наступления России

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене из-за российской угрозы для Сумской области.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Зеленский в среду прибыл с визитом в Германию. После политических переговоров в Берлине глава государства должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако решил вернуться в Киев.

По информации издания, планы были изменены в последний момент.

"Учитывая серьезную ситуацию в Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев, сообщают источники в силовых структурах", – говорится в публикации.

Главной причиной такого решения называют развертывание российских войск возле Сумщины и активные попытки россиян наступать там.

Напомним, по сообщению Сумской ОГА, российская армия захватила четыре населенных пункта Сумской области и продолжает там попытки создать так называемую "буферную зону".

В Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер.

Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.

Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 миллиарда евро.