Посольство заперечило, що програму візиту Зеленського в Німеччині було скорочено

Посольство України в Німеччині заперечило повідомлення ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський начебто скасував участь у церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу нового російського наступу.

Про це йдеться у заяві посольства, повідомляє "Європейська правда".

У диппредставництві наголосили, що оприлюднена в німецьких медіа версія не є правдивою.

"Повідомлення, згідно з якими президент України Володимир Зеленський нібито скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", – йдеться в офіційному коментарі посольства.

Раніше видання Spiegel повідомило, що президент Зеленський нібито не зможе взяти участь у події в Аахені 29 травня через загострення ситуації на фронті та загрозу масштабної наступальної операції Росії на Сумщині.

Нагадаємо, у Берліні 28 травня український президент провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.

Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.