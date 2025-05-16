Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе в начале июня

Накануне саммита НАТО в Гааге министры обороны стран Альянса проведут встречу в Брюсселе 5 июня.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Основной темой встречи станет подготовка к саммиту Североатлантического альянса 24-25 июня в Гааге.

"Министры обороны стран-членов НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3 июня 2025 года. Встречу возглавит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", – говорится в сообщении.

Исправлено 15:47. Сначала в пресс-службе НАТО сообщили, что встреча состоится 3 июня, однако впоследствии исправили дату на 5 июня.

Недавно СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня. В то же время государственный секретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию.

А министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.