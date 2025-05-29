Флот Британии второй раз за месяц сопровождал российские суда в своих водах

Военные корабли и вертолеты Королевских военно-морских сил Великобритании второй раз в течение мая отслеживали активность российских судов в британских морских водах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", британский флот заявил в четверг.

Британский эсминец HMS Dragon следил за российским разведывательным кораблем "Юрий Иванов", который курсировал в водах у Внешних Гебридских островов, у берегов Шотландии, после завершения учений НАТО неподалеку.

Для наблюдения за "Юрием Ивановым" с эсминца был запущен вертолет Merlin для сбора информации с воздуха. Операция продолжалась до тех пор, пока российское судно не направилось на север, к своей базе в Арктике.

Тем временем суда HMS Ledbury и Hurworth, а также 814-я морская авиационная эскадрилья были задействованы для слежения за российским корветом "Стойкий", который плыл на запад через Ла-Манш для сопровождения двух торговых судов РФ.

"HMS Hurworth, базирующийся в Портсмуте, следил за каждым их движением, пока российская группа возвращалась в Балтийское море, в рамках совместных усилий НАТО", – отметили в Королевском флоте.

Как напомнили в британских Военно-морских силах, всего три недели назад для наблюдения за российским подводным судном "Краснодар" был задействован патрульный корабль HMS Tyne.

А в марте Королевский военно-морской флот Великобритании наблюдал за российским военным кораблем и торговым судном, которые проходили через Ла-Манш и Северное море.

С 2022 года Великобритания запретила посещение своих портов российским кораблям.