Флот Британии проследил за российским военным кораблем в Ла-Манше

Королевский военно-морской флот Великобритании заявил в среду, что на этой неделе наблюдал за российским военным кораблем и торговым судном, которые проходили через Ла-Манш и Северное море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Военный корабль Somerset, который уже проводил подобные операции с российскими судами в прошлом, "следил за каждым движением" российского военного корабля "Бойкий", который сопровождал грузовой корабль Baltic Leader в водах Великобритании, заявили в Королевском военно-морском флоте.

Британские военно-морские силы регулярно проводят наблюдательные миссии для отслеживания любых потенциальных угроз национальной безопасности, в том числе критически важным объектам инфраструктуры, таким как подводные кабели или трубопроводы.

В январе корабль Somerset отслеживал предполагаемый российский шпионский корабль "Янтарь", а в прошлом месяце корабли Королевских ВМС отследили шесть российских военных и торговых судов, которые перевозили через Ла-Манш боеприпасы, используемые в Сирии.

Somerset начал следить за "Бойким" в субботу, когда российский военный корабль направился на юг через Северное море и Ла-Манш, чтобы встретиться с Baltic Leader и сопроводить судно, прибывшее из Сирии, обратно в Россию.

Во вторник британская газета Times опубликовала фотографии, на которых видно, как моряки ставят пулеметы на "Бойкий" во время сопровождения Baltic Leader, судна, против которого США ввели санкции за перевозку оружия в пользу российских военных.

Напомним, за последние месяцы в Балтийском море было повреждено значительное количество подводных кабелей.

В нескольких случаях есть подозрение, что к диверсиям могли быть причастны корабли, связанные с Россией. Поэтому страны НАТО, граничащие с Балтийским морем, усилили военно-морское патрулирование.

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