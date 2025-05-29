Флот Британії вдруге за місяць супроводжував російські судна у своїх водах

Військові кораблі та вертольоти Королівських військово-морських сил Великої Британії вдруге протягом травня відстежували активність російських суден у британських морських водах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", британський флот заявив у четвер.

Британський есмінець HMS Dragon стежив за російським розвідувальним кораблем "Юрій Іванов", який курсував водами біля Зовнішніх Гебридських островів, що біля берегів Шотландії, після завершення навчань НАТО неподалік.

Для спостереження за "Юрієм Івановим" з есмінця було запущено вертоліт Merlin для збору інформації з повітря. Операція тривала доти, доки російське судно не попрямувало на північ, до своєї бази в Арктиці.

Тим часом судна HMS Ledbury і Hurworth, а також 814-та морська авіаційна ескадрилья були задіяні для стеження за російським корветом "Стойкий", який плив на захід через Ла-Манш для супроводу двох торгових суден РФ.

"HMS Hurworth, що базується в Портсмуті, стежив за кожним їхнім рухом, поки російська група поверталася до Балтійського моря, в межах спільних зусиль НАТО", – наголосили в Королівському флоті.

Як нагадали у британських Військово-морських силах, лише три тижні тому для спостереження за російським підводним судном "Краснодар" було задіяно патрульний корабель HMS Tyne.

А в березні Королівський військово-морський флот Великої Британії спостерігав за російським військовим кораблем і торговим судном, які проходили через Ла-Манш і Північне море.

З 2022 року Велика Британія заборонила відвідування своїх портів російським кораблям.