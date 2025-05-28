Рекордный оползень после обвала ледника "похоронил" часть деревни в Швейцарии
Новости — Среда, 28 мая 2025, 18:50 —
В среду во второй половине дня в Швейцарских Альпах откололся огромный кусок ледника Бирх, что привело к обвалу льда, грязи и камней на горный поселок Блаттен, который был заранее эвакуирован.
Об этом сообщает NZZ, пишет "Европейская правда".
Около 15:30 огромные массы льда, камней и породы обрушились в долину Льоченталь в кантоне Вале. По словам Маттиаса Эбенера из регионального штаба, ледяные и скальные массы долетели до деревни, повреждены несколько домов. Драматический момент обрушения был зафиксирован на видео.
Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию – это позволяет оперативнее привлекать спасательные службы, гражданскую оборону и даже армию.
Часть ледника остается нестабильной, существует угроза новых оползней и селевых потоков. В долине также произошли временные перебои с электроснабжением.
По оценкам экспертов, в среду в долину соскользнуло больше всего льда и породы с начала наблюдений.
Перед обвалом в ночь с 27 на 28 мая было зафиксировано несколько более мелких оползней.
Обвал создал естественную дамбу, которая может заблокировать реку Лонца. На случай паводка в долине уже находится техника для прокладки нового русла.
Еще 19 мая местные власти объявили эвакуацию 283 жителей Блаттена из-за угрозы обвалов. Люди смогли забрать необходимые вещи и покинуть дома за несколько часов. Был эвакуирован и скот – около 200 овец.
Причиной активизации оползней считают таяние снега на высоте более 2500 м, что способствует движению скальных масс. Ледник местами двигался со скоростью до 10 метров в сутки.
Ситуация в Блаттене напоминает судьбу швейцарского муниципалитета Бриенц. Там уже годами склон горы угрожает оползнем и засыпкой маленького поселка.