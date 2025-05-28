Рекордный оползень после обвала ледника "похоронил" часть деревни в Швейцарии

В среду во второй половине дня в Швейцарских Альпах откололся огромный кусок ледника Бирх, что привело к обвалу льда, грязи и камней на горный поселок Блаттен, который был заранее эвакуирован.

Об этом сообщает NZZ, пишет "Европейская правда".

Около 15:30 огромные массы льда, камней и породы обрушились в долину Льоченталь в кантоне Вале. По словам Маттиаса Эбенера из регионального штаба, ледяные и скальные массы долетели до деревни, повреждены несколько домов. Драматический момент обрушения был зафиксирован на видео.

Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию – это позволяет оперативнее привлекать спасательные службы, гражданскую оборону и даже армию.

Часть ледника остается нестабильной, существует угроза новых оползней и селевых потоков. В долине также произошли временные перебои с электроснабжением.

По оценкам экспертов, в среду в долину соскользнуло больше всего льда и породы с начала наблюдений.

Перед обвалом в ночь с 27 на 28 мая было зафиксировано несколько более мелких оползней.

Обвал создал естественную дамбу, которая может заблокировать реку Лонца. На случай паводка в долине уже находится техника для прокладки нового русла.

Еще 19 мая местные власти объявили эвакуацию 283 жителей Блаттена из-за угрозы обвалов. Люди смогли забрать необходимые вещи и покинуть дома за несколько часов. Был эвакуирован и скот – около 200 овец.

Причиной активизации оползней считают таяние снега на высоте более 2500 м, что способствует движению скальных масс. Ледник местами двигался со скоростью до 10 метров в сутки.

Ситуация в Блаттене напоминает судьбу швейцарского муниципалитета Бриенц. Там уже годами склон горы угрожает оползнем и засыпкой маленького поселка.