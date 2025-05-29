После обвала ледника село в Швейцарии накрыло наводнение – 90% домов уничтожены

Обвал ледника и части горы в швейцарской общине Блаттен, произошедший в среду, вызвал наводнение, которое практически уничтожило село.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает швейцарское издание Blick.

По данным регионального штаба по чрезвычайным ситуациям, почти все здания в селе были затоплены или оказались под завалами.

"На первый взгляд, 90% деревни погребено под селевым потоком", – сообщил местный чиновник Штефан Ганцер, комментируя масштабы трагедии.

Из-за скопления камней и селевых масс потоки реки Лонца и ручья Гизентелла заблокировались, что привело к неконтролируемому затоплению территории.

Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa – Disasters Daily (@DisastersAndI) May 29, 2025

Власти объявили частичную эвакуацию соседних сел Вилер и Киппель, чтобы обезопасить жителей. Вода, которая продолжает накапливаться, представляет серьезную угрозу дальнейших разрушений, ведь, по словам геологов, ее поток невозможно контролировать.

По словам главы общины Матиаса Белльвальда, Блаттен подвергся разрушениям, которые трудно осознать: "Мы практически потеряли все село".

Кроме масштабных разрушений, власти сообщили о пропаже без вести 64-летнего местного жителя. Мужчину в последний раз видели в районе Тенматтен как раз в момент обвала. К поискам привлечены вертолеты, тепловизионные дроны и спасательные службы, но его до сих пор не нашли.

Кантональный геолог Рафаэль Майорац отметил, что поток реки Лонца заблокирован селевым завалом, из-за чего образуется все больший водоем. Это, по его словам, может привести к еще более мощному наводнению. "Лонца найдет себе путь, но мы не можем контролировать, куда именно пойдет эта вода", – добавил он.

Сейчас власти занимаются организацией временного жилья для людей, оставшихся без крова. В региональном штабе отмечают, что ситуация остается критической, новые угрозы могут возникнуть в любой момент.

28 мая рекордный оползень после обвала ледника "похоронил" часть села в Швейцарии.

Ситуация в Блаттене напоминает судьбу швейцарского муниципалитета Бриенц. Там уже годами склон горы угрожает оползнем и засыпкой маленького поселка.