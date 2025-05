После обвала ледника село в Швейцарии накрыло наводнение – 90% домов уничтожены

Обвал ледника и части горы в швейцарской общине Блаттен, произошедший в среду, вызвал наводнение, которое практически уничтожило село.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает швейцарское издание Blick.

По данным регионального штаба по чрезвычайным ситуациям, почти все здания в селе были затоплены или оказались под завалами.

"На первый взгляд, 90% деревни погребено под селевым потоком", – сообщил местный чиновник Штефан Ганцер, комментируя масштабы трагедии.

Из-за скопления камней и селевых масс потоки реки Лонца и ручья Гизентелла заблокировались, что привело к неконтролируемому затоплению территории.

Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa