В немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

В результате наезда автомобиля на группу людей в городе Штутгарт, что в южной Германии, по меньшей мере несколько человек получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени в центре Штутгарта. Автомобиль Mercedes въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе в направлении трамвайной остановки.

Фото: 7aktuell.de

По данным Bild, в результате по меньшей мере шесть человек получили ранения, в том числе тяжелые. Очевидцы утверждают, что автомобиль также сбил женщину с детской коляской.

Фото: 7aktuell.de

Пресс-секретарь полиции Штутгарта сказала Bild, что точное количество пострадавших еще не установлено.

Водитель Mercedes был предварительно задержан полицией. Пока неизвестно, был ли это целенаправленный наезд или инцидент произошел случайно.

Спасатели Штутгарта сообщили, что прибыли на место наезда для оказания первой помощи.

Напомним, в марте в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм погибли два человека.