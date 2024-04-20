В Германии орудуют банды из Нидерландов, которые грабят банкоматы на миллионы
В Германии развернули свою деятельность банды из Нидерландов, которые грабят банкоматы, подрывая их.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на полицию Гааги, информирует "Европейская правда".
В прошлом году банды подорвали восемь банкоматов в Нидерландах, тогда как в Германии их количество составило 367.
В течение года 137 граждан Нидерландов были арестованы за подрыв банкоматов в Германии.
"Это стало экспортным продуктом", – сказал представитель полиции, добавив, что банды подрывали банкоматы также в Швейцарии, Австрии и Бельгии.
Нидерланды приняли меры, чтобы предупредить такие кражи, в частности, похищенные таким образом банкноты становятся непригодными для использования, поскольку после взрыва они автоматически склеиваются.
Количество банкоматов в Нидерландах также гораздо меньше, поскольку безналичные расчеты гораздо более распространены.
Полиции двух стран сотрудничают все теснее. Отмечается, что количество нападений на немецкие банкоматы со стороны нидерландских банд снизилось с пикового показателя в 442 в 2022 году.
За первый квартал этого года банды ограбили 56 банкоматов в Германии, что значительно меньше, чем в прошлом году.
На следующей неделе 16 граждан Нидерландов предстанут перед судом в Бамберге на севере Баварии по обвинению в подрыве около 90 немецких банкоматов и краже около 7 миллионов евро.
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