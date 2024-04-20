В Германии орудуют банды из Нидерландов, которые грабят банкоматы на миллионы

В Германии развернули свою деятельность банды из Нидерландов, которые грабят банкоматы, подрывая их.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на полицию Гааги, информирует "Европейская правда".

В прошлом году банды подорвали восемь банкоматов в Нидерландах, тогда как в Германии их количество составило 367.

В течение года 137 граждан Нидерландов были арестованы за подрыв банкоматов в Германии.

"Это стало экспортным продуктом", – сказал представитель полиции, добавив, что банды подрывали банкоматы также в Швейцарии, Австрии и Бельгии.

Нидерланды приняли меры, чтобы предупредить такие кражи, в частности, похищенные таким образом банкноты становятся непригодными для использования, поскольку после взрыва они автоматически склеиваются.

Количество банкоматов в Нидерландах также гораздо меньше, поскольку безналичные расчеты гораздо более распространены.

Полиции двух стран сотрудничают все теснее. Отмечается, что количество нападений на немецкие банкоматы со стороны нидерландских банд снизилось с пикового показателя в 442 в 2022 году.

За первый квартал этого года банды ограбили 56 банкоматов в Германии, что значительно меньше, чем в прошлом году.

На следующей неделе 16 граждан Нидерландов предстанут перед судом в Бамберге на севере Баварии по обвинению в подрыве около 90 немецких банкоматов и краже около 7 миллионов евро.

Недавно итальянская полиция арестовала "самого разыскиваемого" американского преступника на переполненной площади Святого Петра возле Ватикана.