В США предупреждают, что Китай пытается вербовать госслужащих

В США предупредили, что китайская разведка может использовать обманчивые методы для вербовки действующих и бывших сотрудников американского правительства.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление Национального центра контрразведки и безопасности США, передает "Европейская правда".

Как отмечается, предупреждение США поступило на фоне массовых увольнений в федеральных структурах, организованных Министерством правительственной эффективности под руководством американского миллиардера Илона Маска.

В предупреждении говорится, что внешние разведывательные органы, в частности китайские, ориентируются на действующих и бывших сотрудников правительства США для вербовки.

Отмечается, что они маскируются под консалтинговые компании, корпоративных хедхантеров, аналитические центры и другие организации в социальных и профессиональных сетях.

Центр отметил, что обманчивые онлайн-предложения работы и другие подходы стали более сложными и ориентированными на лиц с опытом работы в правительстве США, которые ищут новую работу. Там предупредили действующих и бывших федеральных работников о таких подходах.

Также было отмечено, что лица, имеющие допуск к секретной информации, обязаны защищать ее даже после увольнения с федеральной службы.

В марте Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции Германии заявило, что немецкие власти и компании должны лучше подготовиться к саботажу и шпионажу со стороны государственных, полугосударственных и частных субъектов, которые действуют от имени иностранных спецслужб.

Недавно информировали, что во Франции якобы ведут расследование против бывшего пилота истребителя – подозревают, что он мог передавать некоторую секретную информацию представителям китайских спецслужб.