Швеция хочет платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой

В Швеции заявили о намерении увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение на родину с 900 до 32 тысяч евро.

Об этом в интервью Euronews сказал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает "Европейская правда".

По словам главы шведского правительства, "абсолютно необходимо установить контроль над миграцией".

Он повторил свое предложение значительно увеличить сумму денег, которую Швеция предлагает мигрантам как финансовый стимул для выезда из страны.

Сейчас субсидия составляет 900 евро на взрослого. Однако эта инициатива пока не увенчалась успехом. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году было одобрено только одно из 70 заявлений.

Чтобы переломить эту тенденцию, правительство предлагает увеличить сумму помощи до 32 тысяч евро, или на 3400%.

Кристерссон рассказал, что вдохновился опытом Дании.

"Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции", – сказал он.

Кристерссон признал, что этот метод не понравится многим, но отметил проблему интеграции мигрантов.

"Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но мы имеем проблему с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере они задумаются о возвращении в свою страну происхождения", – отметил премьер Швеции.

Предложение должно вступить в силу 1 января 2026 года.

В 2023 году шведское правительство инициировало ужесточение требований для получения гражданства страны.

Уже в январе 2025 года министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль заявил о намерениях ужесточить требования к предоставлению гражданства после подготовки соответствующего правительственного отчета.