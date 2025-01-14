Уряд Швеції пропонує посилити вимоги для надання громадянства

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселл у вівторок, 14 січня, заявив про наміри посилити вимоги до надання громадянства після підготовки відповідного урядового звіту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у шведському уряді.

Звіт, підготовлений на доручення уряду Швеції, містить пропозиції, спрямовані на зміцнення статусу громадянства та підвищення здатності людини брати активну участь у житті суспільства.

"Зараз ми посилюємо вимоги, щоб стати громадянином Швеції означало більше", – заявив Форсселл на пресконференції.

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Пропозиції звіту передбачають вимогу щодо тривалішого періоду проживання у Швеції – він зросте з 5 до 8 років – та більш суворі вимоги щодо так званого "чесного способу життя" для отримання шведського громадянства.

Останнє означає, серед іншого, що час, який повинен пройти, перш ніж прохач про громадянство Швеції, який раніше скоїв злочин, може бути прийнятий до шведського громадянства, буде продовжений.

У звіті пропонується, щоб поправки стосовно набуття громадянства Швеції набули чинності 1 червня 2026 року.

Після великого напливу шукачів притулку до Швеції під час великої хвилі мігрантів у 2015 році ліві та праві уряди, що змінювали один одного, посилили правила імміграції та надання притулку.

Правоцентристський уряд меншості прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона запровадив ще жорсткіші обмеження після того, як прийшов до влади у 2022 році.