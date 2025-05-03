WP сообщило, почему Трамп решил уволить своего советника по нацбезопасности Уолтца

Решение президента Дональда Трампа уволить своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца было следствием медленного накопления недовольства его действиями.

Об этом изданию The Washington Post рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Как указано в публикации, судьба Уолтца была решена после того, как в марте он добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal.

Однако, по словам высокопоставленных чиновников и советников Трампа, Уолтц конфликтовал с другими официальными лицами с самого начала работы администрации, в том числе по вопросу о целесообразности военных действий против Ирана.

Кроме того, по словам источников, Уолтц расстроил Трампа после визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Овальный кабинет в начале февраля.

Тогда советник по национальной безопасности, по словам двух источников, высказал мнение, что пришло время нанести удар по Ирану.

Как отмечают собеседники издания, Уолтц видимо, интенсивно координировал с Нетаньяху военные варианты действий против Ирана перед встречей израильского лидера с Трампом в Овальном кабинете.

Источник рассказал, что Уолтц "хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа". Это направление заключалось в том, что американская сторона откажется от попыток решить ситуацию по Ирану дипломатическим путем.

"Это дошло до Трампа, и президент был недоволен", – сказал источник.

Некоторые члены администрации считали, что Уолтц пытался склонить чаши весов в пользу военных действий против Ирана и действовал в сговоре с израильтянами.

Увольнение Уолтца произошло даже несмотря на то, что некоторые другие ведущие члены администрации, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, пытались спасти его, заявили два высокопоставленных чиновника Белого дома.

Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

После этого СМИ называли нескольких претендентов на эту должность, в частности специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера.