Финляндия впервые официально обвинила в шпионаже Иран

Служба безопасности и разведки Финляндии (Supo) 30 мая сообщила, что страна стала объектом шпионских операций со стороны Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует финский телерадиовещатель Yle.

Это первый случай, когда Supo официально включила Иран в перечень государств, подозреваемых в ведении шпионской деятельности против страны.

Действия Ирана становятся все более враждебными, что является отражением ухудшения отношений этого государства с Западом, заявили в Supo.

Представитель службы также отметил, что угроза со стороны Тегерана в целом возросла в странах Северной Европы, хотя подробностей о том, какую именно информацию Иран пытается собрать в Финляндии, не предоставлено.

До сих пор среди государств, которые публично обвиняли в шпионаже против Финляндии, были только Россия и Китай.

В то же время в Supo сообщили, что кроме трех названных стран, также подозревают ряд других авторитарных режимов в ведении шпионской деятельности на территории Финляндии или против людей, которые там проживают.

"Цель заключается в получении информации об этих людях с помощью различных средств. Одним из таких средств является агентурная разведка", – говорится в ответе Supo на запрос Yle.

В службе добавляют, что такие действия имеют целью "заставить замолчать критиков режима за рубежом".

Ранее в Supo сообщали, что сотрудники российской разведки могут все чаще выдавать себя за журналистов или исследователей, чтобы вести разведдеятельность в Финляндии.

А недавно генерального секретаря парламента Финляндии заподозрили в госизмене.