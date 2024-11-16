В Финляндии считают, что шпионы РФ все чаще выдают себя за журналистов и исследователей

Полиция безопасности Supo считает, что сотрудники российской разведки могут все чаще выдавать себя за журналистов или исследователей, чтобы вести разведдеятельность в Финляндии.

Об этом пишет телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на данные Supo, передает "Европейская правда".

Как отметили правоохранители, количество россиян, которые занимаются разведывательной деятельностью в Финляндии, значительно сократилось из-за высылки из страны дипломатов и отказа в выдаче виз.

Однако потребность России в информации не уменьшилась, убеждены они.

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Традиционно разведдеятельность велась под дипломатическим прикрытием, но теперь Россия вынуждена рассматривать другие способы. По данным Supo, сотрудники российской разведки могут в будущем все чаще выдавать себя, например, за журналистов или исследователей.

"Эти прикрытия, однако, не обеспечивают офицерам разведки защиты, которую предоставляет дипломатическая неприкосновенность", – отметили в пресс-службе Полиции безопасности.

По данным Supo, внедрение новых разведывательных методов – процесс небыстрый и сложный.

По оценке Полиции безопасности, Россия вынуждена перенести фокус в сборе информации о Финляндии как в киберсреду, так и за пределы страны.

В частности правоохранители считают, что скрытый сбор данных может быть нацелен на финнов, особенно тех, которые находятся в России или в третьих странах.

Supo отмечает, что шпионаж в отношении частных лиц является крайне длительной и кропотливой работой.

"Поскольку этим занимается все меньше людей, возможность завербовать информаторов, которые делятся конфиденциальными сведениями, в Финляндии сейчас хуже, чем раньше", – добавили в Supo.

Напомним, в начале сентября глава канцелярии Министерства обороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что стране в будущем могут понадобиться сотни новых профессиональных военных.

Также в конце октября писали, что в Финляндии заявляют о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также страна подозревает Россию в ведении операций влияния на страну.