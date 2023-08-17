В центре Риги на проезжую часть из катафалка выпал гроб

На проезжую часть в центре латвийской столицы из катафалка выпал гроб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Delfi.

Судя по видео, после того, как гроб упал, с него слетела крышка, и сотрудники похоронного бюро сразу же подбежали к гробу, чтобы вернуть его обратно.

Госполиция сообщила, что не получала вызова в связи с произошедшим. Рижская муниципальная полиция также не регистрировала такого случая.

Вероятнее всего, инцидент произошел возле перекрестка бульвара Калпака и улицы Кр. Валдемара в центре Риги.

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Перед этим Национальная служба скорой помощи Венгрии рассказала о ситуации с ложным вызовом в конце прошлой недели, когда соседи восприняли крики любящей женщины за просьбу о помощи.