Польская диаспора начала голосование во втором туре президентских выборов

Польские граждане в ряде стран мира уже начали голосование во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Для поляков в восточной части Канады, Аргентине, Бразилии участки открылись в 12:00 по польскому времени, в последующие часы открываются остальные участки в Северной и Южной Америке.

По местному времени голосование продлится с 7 утра до 21:00 субботы 31 мая.

По данным одного из последних опросов перед вторым туром, кандидат от партии власти Рафал Тшасковский и поддерживаемый оппозицией Кароль Навроцкий имеют почти равные шансы во втором туре, а явка избирателей может быть самой высокой с 1989 года.

Подробнее о выборах в Польше – в видеоблоге Президент Польши против Украины в НАТО? Почему антиукраинский Кароль Навроцкий может выиграть выборы,

а также в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши