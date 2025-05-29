Выборы в Польше: оба кандидата имеют почти одинаковые шансы на победу

Новый опрос показывает, что кандидаты в президенты Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий имеют почти равные шансы во втором туре, а явка избирателей может быть самой высокой с 1989 года.

Таковы результаты опроса Института рыночных и социальных исследований (IBRiS) для портала Onet, передает "Европейская правда".

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 1 июня. Поляки будут выбирать между кандидатом правительственной "Гражданской коалиции" Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".

За Рафала Тшасковского, который представляет "Гражданскую коалицию", проголосовали бы 47,7% респондентов. Кандидат от "Права и справедливости" Кароль Навроцкий получил бы поддержку 46% респондентов.

Разница между кандидатами составляет лишь 1,7 пункта, что находится в пределах статистической погрешности 3% в данном исследовании. Не определились с выбором 6,3% участников опроса.

Респондентов также спрашивали об их намерении принять участие в голосовании. О намерении принять участие в голосовании заявили 71,1% респондентов, еще 5,4% ответили "скорее да". Вместе это составляет 76,5% тех, кто намерен голосовать – результат, который может означать самую высокую явку со времен выборов 1989 года. Для сравнения, на всеобщих выборах 2023 года этот показатель составляет 74,38% от тех, кто имеет право голоса.

14,8% респондентов заявили, что точно не пойдут на выборы, а 6,4% – что вряд ли пойдут. Еще 2,2% респондентов не определились по этому вопросу.

Другой опрос показал, что по мнению поляков, кандидат в президенты от власти Рафал Тшасковский лучше будет заботиться об интересах Польши на международной арене.

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