Польська діаспора почала голосування у другому турі президентських виборів

Польські громадяни у низці країн світу вже почали голосування у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Для поляків у східній частині Канади, Аргентині, Бразилії дільниці відкрилися о 12:00 за польським часом, у наступні години відкриваються решта дільниць у Північній і Південній Америці.

За місцевим часом голосування триватиме з 7 ранку до 21:00 суботи 31 травня.

За даними одного з останніх опитувань перед другим туром, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

Детальніше про вибори у Польщі – у відеоблозі Президент Польщі проти України у НАТО? Чому антиукраїнський Кароль Навроцький може виграти вибори,

а також у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі