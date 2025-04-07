В немецком Дуйсбурге из-за писем с угрозами закрыли 17 школ

Департамент полиции немецкого города Дуйсбург закрывает несколько школ в понедельник после писем с угрозами, поступивших в учреждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Из-за угрожающей ситуации многие ученики в Дуйсбурге не смогли посетить школу в понедельник. Пострадали почти 18 тысяч детей в 15 общеобразовательных школах и двух средних школах, сообщила пресс-секретарь районной власти Дюссельдорфа в ответ на запрос.

Как следствие, несколько пострадавших школ в понедельник утром вывесили таблички с надписью "Школа закрыта". Было объявлено, что вместо этого будет проходить дистанционное обучение.

По данным полиции, администрация школы Gesamtschule-Mitte получила в пятницу письмо, содержащее "угрозы и правоэкстремистские заявления". Согласно сообщению в газете Bild, в письме говорилось о "чистках". Неизвестный отправитель сообщил об уголовных преступлениях, запланированных на понедельник в учебном заведении.

В воскресенье эта же школа получила еще одно письмо с угрозами, которое также поступило во многие другие школы города, сообщила полиция. "Эксперты Службы государственной безопасности Дуйсбурга, на основе общей оценки текущей ситуации, пришли к выводу, что сообщения о нападениях не являются серьезными", – сказали в полиции.

Тем не менее, полиция объявила, что обеспечит повышенную посещаемость правоохранителями школ для "дальнейшей минимизации любого возможного остаточного риска". Расследование в отношении неизвестного автора и предпосылок угроз продолжается.

В начале февраля десятки учебных заведений по всей территории Хорватии получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке, которые оказались безосновательными.

В конце января сообщения о "заминировании" получили сотни школ в Словении, а перед тем такая кампания наблюдалась в Венгрии.