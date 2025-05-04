Фаворит выборов в Румынии обещает передать власть "дисквалифицированному" Джорджеску

Румынский ультраправый политик Джордже Симион заявил в воскресенье, что в случае победы на президентских выборах он может обеспечить руководящую должность одиозному Келину Джорджеску, которому запретили выдвигать свою кандидатуру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Симион – евроскептический националист, который занимал первое место в опросах общественного мнения накануне первого тура президентских выборов, которые проходят в Румынии в воскресенье, 4 мая.

Воскресное голосование проходит через пять месяцев после отмены прошлого первого тура выборов из-за якобы вмешательства России в пользу Джорджеску.

Симион выдвинул свою кандидатуру вместо Джорджеску, которому запретили баллотироваться из-за уголовных обвинений в финансировании предвыборной кампании и членстве в фашистской организации. Гнев из-за отмены выборов и обвинения в адрес Джорджеску способствовали активизации предвыборной кампании Симиона.

"Если румынский народ захочет, есть несколько способов, как Джорджеску можно вернуть к руководству, и мы ими воспользуемся", – заявил Симион иностранным журналистам в воскресенье.

"Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром; мы можем провести досрочные выборы или объявить референдум", – сказал Симион, не уточняя, какой референдум он имеет в виду.

Хотя президент в Румынии назначает премьер-министра, он не может законно вмешиваться в попытки сформировать правящее большинство в парламенте.

Досрочные выборы, которые проводятся, если парламент отклоняет два предложенных состава правительства в течение 60 дней, выглядят маловероятными, поскольку такого еще никогда не случалось, и законодатели традиционно находят выход из ситуации – пусть даже и спорный.

1 декабря в Румынии состоялись парламентские выборы, на которых партия AUR Симиона и две другие ультраправые силы получили около 35% мест.

Перспектива правительства во главе с Джорджеску может обеспокоить инвесторов, поскольку он неоднократно заявлял, что поддерживает национализацию и преференции для румынских компаний.

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