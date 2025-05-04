Фаворит виборів у Румунії обіцяє дати владу "дискваліфікованому" Джорджеску

Румунський ультраправий політик Джордже Сіміон заявив у неділю, що в разі перемоги на виборах президента він може забезпечити керівну посаду одіозному Келіну Джорджеску, якому заборонили висувати кандидатуру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Сіміон – євроскептичний націоналіст, який посідав перше місце в опитуваннях громадської думки напередодні першого туру виборів президента, що проходять у Румунії в неділю, 4 травня.

Недільне голосування відбувається через п'ять місяців після скасування минулого першого туру виборів через нібито втручання Росії на користь Джорджеску.

Сіміон висунув свою кандидатуру замість Джорджеску, якому заборонили балотуватися через кримінальні звинувачення щодо фінансування передвиборчої кампанії та членства у фашистській організації. Гнів через скасування виборів і звинувачення на адресу Джорджеску сприяли активізації передвиборчої кампанії Сіміона.

"Якщо румунський народ захоче, є кілька способів, як Джорджеску можна повернути до керівництва, і ми ними скористаємося", – заявив Сіміон іноземним журналістам у неділю.

"Ми можемо сформувати більшість і призначити його прем'єр-міністром; ми можемо провести дострокові вибори або оголосити референдум", – сказав Сіміон, не уточнюючи, який референдум він має на увазі.

Хоча президент у Румунії призначає прем'єр-міністра, він не може законно втручатися в спроби сформувати правлячу більшість у парламенті.

Дострокові вибори, які проводяться, якщо парламент відхиляє два запропоновані склади уряду протягом 60 днів, виглядають малоймовірними, оскільки такого ще ніколи не траплялося, і законодавці традиційно знаходять вихід із ситуації – хай навіть і суперечливий.

1 грудня в Румунії відбулися парламентські вибори, на яких партія AUR Сіміона та дві інші ультраправі сили отримали близько 35% місць.

Перспектива уряду на чолі з Джорджеску може збентежити інвесторів, оскільки він неодноразово заявляв, що підтримує націоналізацію та преференції для румунських компаній.

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