В Нидерландах пропалестинские протестующие прервали выступление министра обороны

Пропалестинские протестующие прервали выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в городе Вагенинген во время празднования дня освобождения Нидерландов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В Вагенинге демонстранты протестовали против приезда премьер-министра Дика Схофа и других представителей правого правительства. Демонстранты стояли напротив здания, где проходила встреча делегации из Гааги.

фото ANP

Речь идет о группе из около 150 человек, которые, среди прочего, несли палестинский флаг. О протесте было объявлено заранее. Организаторы считают, что в Вагенинге, как "городе освобождения и свободы", нет места для Схофа и Босма (спикер нижней палаты парламента) и "крайне правой идеологии, которую они представляют".

"Их присутствие является пятном на духе 5 мая, который призывает к активной и безусловной преданности свободе, миру, равенству и справедливости в Нидерландах и за их пределами", – заявили организаторы.

Полиция арестовала пятерых человек за протесты во время выступления министра обороны. По крайней мере один человек выбежал на площадь 5 мая во время его выступления. Среди прочего, раздавались лозунги "Свободная Палестина".

Полиция сообщает, что протестующие перелезли через ограждение.

Брекельманс время от времени делал паузы во время вмешательства полиции. В конце он сказал: "Я также обращаюсь к людям, которых мы только что видели здесь: давайте держаться вместе и не давать себя натравить друг на друга, это то, что мы все должны делать".

Недавно в Лондоне задержали двух пропалестинских протестующих, которые рассыпали на Тауэрском мосту красный порошок перед тем, как там должны были пробежать участники марафона.

А в середине апреля в Амстердаме задержали часть пропалестинских активистов, которые заняли здание университета, требуя от него разорвать связи с Израилем.