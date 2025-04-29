Рубио снова предупредил, что США могут отказаться от "посредничества" между РФ и Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Рубио озвучила на брифинге Госдепа 29 апреля пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс.

В заявлении Рубио заявил, что "сейчас настало время, когда обе стороны" – Украина и Россия – "должны выдвинуть конкретные предложения по прекращению конфликта".

"Решение о том, как действовать дальше, теперь принадлежит президенту (Трампу. – Ред.). Если прогресс не будет достигнут, мы откажемся от роли посредников в этом процессе", – говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Госдепа отказалась уточнять, о каких временных рамках может идти речь, но добавила, что это – „очень четкое заявление" Рубио.

Позже Брюс добавила, что конкретные предложения в заявлении касаются "достижения полного, длительного прекращения огня".

"Не трехдневного, чтобы можно было праздновать что-то другое. Полное, длительное прекращение огня и окончание конфликта", – сказала она, явно имея в виду "трехдневное перемирие" Путина.

Несколько дней назад государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

По информации FT, европейские и украинские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может объявить о выходе из "мирных переговоров" с Киевом и Москвой, используя в качестве предлога даже незначительный прогресс.