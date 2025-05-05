ВВС: фигуранты дела о шпионаже для РФ в Великобритании бывали в парламенте

Трое граждан Болгарии, которых в Великобритании судят или осудили за шпионаж в пользу России, в прошлом по меньшей мере один раз присутствовали на мероприятии в парламенте – а именно связанном с Brexit обсуждении в 2016 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании BBC.

Журналисты выяснили из размещенных в соцсетях фотографий, что болгары Орлин Руссев, Бизер Джамбазов и Катрин Иванова присутствовали на дебатах по Brexit в помещении парламентского комитета в мае 2016 года.

Двое людей, которые в то время были знакомы с Руссевым, подтвердили, что на фото именно он. Журналисты BBC визуально опознали Джамбазова и Иванову. Последнюю нашли также в списке лиц, которые подтвердили участие в мероприятии.BBC идентифицировали двух женщин, которых считают участницами этой шпионской сети и которые еще на свободе.

Мероприятие в парламенте организовали представители европейских политических партий (каких именно – не уточняется), включая Болгарскую социалистическую партию (далее – БСП), к которой Джамбазов и Иванова присоединились в начале 2016 года.

На том же мероприятии присутствовали политик БСП Георгий Пирински (на тот момент – депутат Европарламента от своей партии), итальянец Роберто Сперенца, который впоследствии был министром здравоохранения в правительстве Джузеппе Конте, представители румынских социал-демократов.

Сер Йен Дункан-Смит, депутат от консерваторов, заявил, что после этих фактов парламент должен выяснить, были ли еще другие случаи, когда кто-то из членов сети бывал в стенах законодательного органа.

Напомним, в упомянутом деле о шпионаже подозревают всего шестерых граждан Болгарии. В марте 2025 года троим вынесли обвинительные приговоры, приговор остальным ожидают на этой неделе.

Ранее журналисты BBC идентифицировали двух женщин, которых считают участницами этой шпионской сети и которые еще на свободе.