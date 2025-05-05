ВВС: фігуранти справи про шпигунство для РФ у Британії бували у парламенті

Троє громадян Болгарії, яких у Британії судять або засудили за шпигунтсво на користь Росії, у минулому щонайменш раз були присутні на події у парламенті – а пов'язаній з Brexit дискусії у 2016 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні BBC.

Журналісти з’ясували з розміщених у соцмережах фотографій, що болгари Орлін Руссев, Бізер Джамбазов і Катрін Іванова були присутні на дебатах щодо Brexit у приміщенні парламентського комітету в травні 2016 року.

Двоє людей, які у той час були знайомі з Руссевим, підтвердили, що на фото саме він. Журналісти BBC візуально впізнали Джамбазова та Іванову. Останню знайшли також у переліку осіб, які підтверджували участь у заході.

Подію у парламенті організовували представники європейських політичних партій (яких саме – не уточнюють), включно з Болгарською соціалістичною партією (далі – БСП), до якої Джамбазов та Іванова приєднались на початку 2016 року.

На тій самій події були присутні політик БСП Георгій Пірінскі (на той час – депутат Європарламенту від своєї партії), італієць Роберто Сперенца, який згодом був міністром охорони здоров’я в уряді Джузеппе Конте, представники румунських соціал-демократів.

Сер Єн Дункан-Сміт, депутат від консерваторів, заявив, що після цих фактів парламент має з’ясувати, чи були ще інші випадки, коли хтось із членів мережі бував у стінах законодавчого органу.

Нагадаємо, у згаданій справі щодо шпигунства підозрюють загалом шістьох громадян Болгарії. У березні 2025 року трьом оголосили обвинувальні вироки, вирок щодо решти очікують цього тижня.



Раніше журналісти BBC ідентифікували двох жінок, яких вважають учасницями цієї шпигунської мережі і які ще на волі.