У главного оппонента Орбана уже в третий раз хотят снять иммунитет в Европарламенте

Венгрия направила третий запрос в Европейский парламент с просьбой снять иммунитет лидера главной оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

На заседании Европарламента в понедельник президент Роберта Метсола заявила, что получила от компетентных венгерских органов запрос о лишении Мадяра иммунитета.

Запрос, по процедуре, направили в юридический комитет Европарламента, который даст свою оценку делу, после чего вопрос вынесут на рассмотрение всех евродепутатов.

Как отмечает Telex, это уже третий запрос из Будапешта на снятие иммунитета с лидера "Тисы".

Первый запрос поступил в октябре 2024 года – вскоре после запроса венгерской прокуратуры о лишении Мадяра иммунитета из-за якобы похищения мобильного телефона в развлекательном заведении.

Далее, в ноябре, был подан еще один запрос, но в этом случае об обстоятельствах дела публично не было известно; СМИ писали, что на Мадяра якобы собирался подать иск за клевету политик из партии "Фидес" Виктора Орбана.

Что касается третьего запроса, пока неизвестно, но в начале года венгерские провластные СМИ обвинили лидера "Тисы" в махинациях на фондовой бирже. Отметим, что ни один запрос о снятии иммунитета в Европарламенте еще не был рассмотрен.

Партия "Тиса", которую Петер Мадяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной в Венгрии.

Именно Мадяра венгры назвали самым популярным политиком страны во время масштабного опроса, обнародованного в апреле.

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.