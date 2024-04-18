Против соперника Орбана начали расследование из-за подозрения в "иностранном финансировании"

Подконтрольное правительству Венгрии управление по защите суверенитета начало проверку недавно созданного движения критика и оппонента Виктора Орбана Петера Мадяра из-за сообщений об "иностранном финансировании".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации портала Telex.

Поводом для проверки движения Мадяра стала статья в проправительственной газете Magyar Nemzet, где утверждается, что деньги на кампанию оппозиционеру дает Datadat Professional – компания, которая помогает общественным и политическим кампаниям с охватом в соцсетях.

Венгерские власти ранее называли Datadat Professional причастной к сети "иностранных и венгерских субъектов", которая якобы пыталась вмешаться в парламентские выборы 2022 года. "Сети" вменяли незаконный сбор данных о гражданах Венгрии.

В статье Magyar Nemzet утверждается, что против работников компаний, входящих в состав "сети", открыто несколько уголовных производств.

Сам Петер Мадяр отреагировал на расследование, заявив, что ждет звонка главы управления по защите суверенитета, соратника премьера Венгрии Тамаша Ланчи.

"Предлагаю вам также связаться с "Фидес", даже вместе с председателем Государственной аудиторской службы Венгрии и спросить, сколько миллиардов форинтов тратят ежегодно, начиная с 2015 года, их американские гуру предвыборной кампании, мастера пропаганды ненависти, и как Виктор Орбан вмешивается с миллиардами венгерских налогоплательщиков почти на всех выборах на Балканах и даже во Франции", – сказал он.

Генеральный директор Datadat Professional Виктор Сигетвари также отверг обвинения Magyar Nemzet, заявив, что компания не имеет "никаких деловых отношений с Петером Мадяром или любой другой связанной с ним стороной или организацией".

Петер Мадяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной. В конце марта Мадяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Это разоблачение, которое расследует прокуратура, привело к массовым протестам в Венгрии и бросило тень на правительство Орбана, которое уже пострадало от "педофильского скандала", приведшего к отставке президента Каталин Новак.