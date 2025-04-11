В Венгрии в ходе всеобъемлющего опроса оценили популярность ведущих политиков страны – большинство жителей отдали предпочтение оппозиционному политику Петеру Мадяру.

Данные исследования приводит 24.hu, сообщает "Европейская правда".

Петеру Мадяру отдают предпочтение 39% респондентов. Второе место по популярности занимает независимый депутат Акош Хадхази (32%), а венгерский премьер Виктор Орбан находится лишь на третьем месте (31%).

Респондентов также спросили, кого бы они хотели видеть премьер-министром – Орбана или Мадяра. 33% отдали предпочтение нынешнему главе правительства, тогда как 37% – лидеру "Тисы".

Партия "Тиса", которую Мадяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной в Венгрии.

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

Недавно Мадяр заявил, что Украина не имеет никаких шансов стать членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.