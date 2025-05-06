Лидер Китая заявил о готовности сотрудничать с ЕС на фоне тарифов Трампа

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова сотрудничать с лидерами Европейского Союза для расширения взаимной открытости и надлежащего урегулирования противоречий.

Об этом он заявил во вторник, 6 мая, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Заявление прозвучало по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС на фоне усилий по улучшению отношений в условиях глобальной торговой нестабильности, вызванной масштабными пошлинами США.

Си не упомянул Соединенные Штаты в своей речи, однако Пекин активно пытается укрепить экономические и политические связи с Европой, чтобы смягчить последствия введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на большинство китайского экспорта в США.

"Здоровые, стабильные отношения между Китаем и ЕС способствуют взаимным достижениям и служат маяком для мира", – сказал Си.

Он также призвал ЕС совместно отстаивать справедливость и противодействовать одностороннему давлению, назвав отношения между Китаем и ЕС одними из самых влиятельных в мире.

Китай, по его словам, будет рад визитам президента Европейского совета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в удобное для проведения переговоров время.

Как заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, в течение этого года Китай и ЕС проведут ряд высокоуровневых диалогов по стратегии, экономике и торговле, зеленому развитию и цифровизации.

"В условиях современных вызовов обе стороны согласны, что укрепление диалога и сотрудничества между Китаем и Европой имеет большое значение", – добавил он.

В последние месяцы ЕС и Китай активизировали контакты. В середине апреля премьер-министр Испании Педро Санчес посетил страну, а недавно комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры со своими китайскими коллегами. На июль запланирована встреча ЕС-Китай на высоком уровне.

Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как Трамп ввел общие торговые тарифы.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И пообщался со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми о "безнаказанном одностороннем запугивании" в мире.

Также недавно СМИ писали, что Китай собирается отменить санкции против пяти нынешних и бывших депутатов Европарламента, которые критиковали нарушения прав человека в стране, тем самым открыв путь к торговым переговорам.